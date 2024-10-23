У девушки из Новосибирска извлекли из желудка два килограмма волос

19-летняя девушка поступила в медучреждение с жалобами на рвоту.

Хирурги больницы № 25 в Новосибирске извлекли из желудка 19-летней пациентки два килограмма волос. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Девушка обратилась в больницу с жалобами на рвоту и неспособность удерживать пищу. Как пояснил заведующий хирургическим отделением Никита Комков, пациентка на протяжении трёх лет употребляла волосы, что привело к образованию трихобезоара — плотного комка, полностью заполнившего желудок.

Операция прошла успешно, безоар был извлечён. Врачи отмечают важность психологической поддержки для предотвращения подобных случаев.