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общество

У девушки из Новосибирска извлекли из желудка два килограмма волос

Фото: freepik.com

19-летняя девушка поступила в медучреждение с жалобами на рвоту.

Хирурги больницы № 25 в Новосибирске извлекли из желудка 19-летней пациентки два килограмма волос. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Девушка обратилась в больницу с жалобами на рвоту и неспособность удерживать пищу. Как пояснил заведующий хирургическим отделением Никита Комков, пациентка на протяжении трёх лет употребляла волосы, что привело к образованию трихобезоара — плотного комка, полностью заполнившего желудок.

Операция прошла успешно, безоар был извлечён. Врачи отмечают важность психологической поддержки для предотвращения подобных случаев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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