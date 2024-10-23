В Новосибирске дедушка и подросток попали в ДТП в один вечер

Две аварии возникли за один вечер в Новосибирске.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили, что вчера вечером в двух районах города произошли аварии.

Первое ДТП произошло в Октябрьском районе, когда пенсионер переходил по нерегулируемому пешеходному переходу и в этот момент на него совершила наезд иномарка Honda Civic. В результате дедушку доставили в больницу.

Вторая авария возникла в Калининском районе — 17-летний местный житель переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Фадеева и его сбил водитель ВАЗа. Подростка также госпитализировали.