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проиcшествия

В Новосибирске дедушка и подросток попали в ДТП в один вечер

Фото: ГАИ НСО

Две аварии возникли за один вечер в Новосибирске.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили, что вчера вечером в двух районах города произошли аварии.

Первое ДТП произошло в Октябрьском районе, когда пенсионер переходил по нерегулируемому пешеходному переходу и в этот момент на него совершила наезд иномарка Honda Civic. В результате дедушку доставили в больницу.

Вторая авария возникла в Калининском районе — 17-летний местный житель переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Фадеева и его сбил водитель ВАЗа. Подростка также госпитализировали.

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Валерия Митрохина
Журналист

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