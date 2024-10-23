В Новосибирске модернизированные трамваи будут работать на маршруте №13

В Новосибирске продолжают обновлять трамвайные вагоны. В 2024 году закуплено 20 машинокомплектов для модернизации, три трамвая уже собраны и работают на маршруте № 13. Развитие рельсового пассажирского транспорта – одна из приоритетных задач муниципалитета. Об этом на выездном совещании заявил мэр Максим Кудрявцев.

«Трамвай – востребованный транспорт у новосибирцев. Я думаю, что у него большое будущее в нашем городе. Трамвай – один из неотъемлемых элементов рельсового каркаса Новосибирска, куда также входят метрополитен и пригородная электричка. Это основа транспортной сети любого крупного города. Трамваи, электропоезда идут по выделенным линиям, их движение не зависит от автомобильных пробок и погодных условий. Мы планируем развивать это направление комплексно, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – В городе ведётся системная работа по модернизации трамвайного парка на совместном с нашими белорусскими партнерами предприятии. Трамваи собираются из капитально отремонтированной ходовой части действующего вагона и нового кузова, изготовленного в Беларуси. Модернизированные таким способом трамваи работают на городских маршрутах с 2017 года и хорошо себя зарекомендовали. В этом году мы закупили 20 кузовов новой модели Т701, которые в скором времени приступят к перевозке пассажиров».

Из 20 закупленных комплектов для модернизации 10 уже прибыли в Новосибирск. Три вагона вышли на линию, один – в работе, еще шесть готовятся к сборке. Остальные 10 комплектов прибудут в город до конца года. Все обновлённые трамваи будут работать на маршруте № 13 – самом востребованном трамвайном маршруте Новосибирска.

С 2024 года для модернизации вагонов используется новый кузов модели Т701. От предшественника он отличается современным эргономичным дизайном, наличием кондиционера, усовершенствованной системой отопления, увеличенной долей низкого пола, а также тем, что имеет четыре двери вместо трёх. Дополнительно вагоны оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда.

По словам генерального директора ООО «БКМ Сибирь» Александра Игонина, для модернизации теперь используются двигатели асинхронного типа и другие типы приводов белорусского производства. Новые агрегаты обеспечивают плавность хода, экономию электроэнергии, имеют более долгий ресурс эксплуатации. Руководитель предприятия также отметил, что модернизированный трамвай обходится бюджету в два раза дешевле, чем покупка нового.

Параллельно с обновлением подвижного состава продолжается ремонт трамвайных путей. В ближайшее время будет завершена реконструкция путей на ул. Мира – здесь выполнена перекладка рельсошпальной решётки на участке более 2 км. В следующем году, после усадки грунта, трамвайные пути выведут в один уровень с проезжей частью, а остановочные пункты оборудуют «венскими платформами».