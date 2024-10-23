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общество

В Новосибирске модернизированные трамваи будут работать на маршруте №13

Фото мэрии Новосибирска

В Новосибирске продолжают обновлять трамвайные вагоны. В 2024 году закуплено 20 машинокомплектов для модернизации, три трамвая уже собраны и работают на маршруте № 13. Развитие рельсового пассажирского транспорта – одна из приоритетных задач муниципалитета. Об этом на выездном совещании заявил мэр Максим Кудрявцев.

«Трамвай – востребованный транспорт у новосибирцев. Я думаю, что у него большое будущее в нашем городе. Трамвай – один из неотъемлемых элементов рельсового каркаса Новосибирска, куда также входят метрополитен и пригородная электричка. Это основа транспортной сети любого крупного города. Трамваи, электропоезда идут по выделенным линиям, их движение не зависит от автомобильных пробок и погодных условий. Мы планируем развивать это направление комплексно, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – В городе ведётся системная работа по модернизации трамвайного парка на совместном с нашими белорусскими партнерами предприятии. Трамваи собираются из капитально отремонтированной ходовой части действующего вагона и нового кузова, изготовленного в Беларуси. Модернизированные таким способом трамваи работают на городских маршрутах с 2017 года и хорошо себя зарекомендовали. В этом году мы закупили 20 кузовов новой модели Т701, которые в скором времени приступят к перевозке пассажиров».

Фото В Новосибирске модернизированные трамваи будут работать на маршруте №13 2

Из 20 закупленных комплектов для модернизации 10 уже прибыли в Новосибирск. Три вагона вышли на линию, один – в работе, еще шесть готовятся к сборке. Остальные 10 комплектов прибудут в город до конца года. Все обновлённые трамваи будут работать на маршруте № 13 – самом востребованном трамвайном маршруте Новосибирска.

С 2024 года для модернизации вагонов используется новый кузов модели Т701. От предшественника он отличается современным эргономичным дизайном, наличием кондиционера, усовершенствованной системой отопления, увеличенной долей низкого пола, а также тем, что имеет четыре двери вместо трёх. Дополнительно вагоны оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда.

Фото В Новосибирске модернизированные трамваи будут работать на маршруте №13 3

По словам генерального директора ООО «БКМ Сибирь» Александра Игонина, для модернизации теперь используются двигатели асинхронного типа и другие типы приводов белорусского производства. Новые агрегаты обеспечивают плавность хода, экономию электроэнергии, имеют более долгий ресурс эксплуатации. Руководитель предприятия также отметил, что модернизированный трамвай обходится бюджету в два раза дешевле, чем покупка нового.

Параллельно с обновлением подвижного состава продолжается ремонт трамвайных путей. В ближайшее время будет завершена реконструкция путей на ул. Мира – здесь выполнена перекладка рельсошпальной решётки на участке более 2 км. В следующем году, после усадки грунта, трамвайные пути выведут в один уровень с проезжей частью, а остановочные пункты оборудуют «венскими платформами».

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Галина Дидан
Журналист

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