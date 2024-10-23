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проиcшествия

В Новосибирске начали судить мужчину за убийство младенца

Фото: пресс-служба Новосибирского областного суда

Трагедия произошла в июле 2024 года.

В Новосибирском областном суде прошло заседание по делу 30-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве 10-месячного ребенка.

По данным следствия, 11 июля этого года 30-летний Сергей Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, был дома с сыном сожительницы. Ребенок плакал, и мужчина решил его успокоить. Однако позже, разозлившись, он схватил младенца за руку и ногу и ударил головой об пол. Младенец был госпитализирован, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Во время судебного заседания обвиняемый частично признал свою вину.

Следующее заседание запланировано на 8 ноября.

Напомним, что жительница Новосибирска заявила об издевательствах над ребёнком в соседней квартире.

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Нина Раневская
Журналист

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