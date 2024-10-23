В Новосибирске онкопрепарат на основе вируса успешно прошел первые испытания

Единственный в России онкопрепарат, созданный в Новосибирске на основе вируса, успешно прошел первые испытания.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, первая фаза клинических исследований первого российского противоопухолевого препарата, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса VV-GMCSF-Lact, успешно завершена.

В исследовании, посвященном новому препарату для лечения рака молочной железы, участвовали пациентки с терминальной стадией заболевания, у которых наблюдалось прогрессирование болезни. Примерно у 55% из них после применения препарата было отмечено уменьшение опухоли и стабилизация процесса, что позволило сделать выводы о его эффективности. Об этом рассказал Владимир Рихтер, один из авторов разработки, заведующий лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН.

Препарат разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в сотрудничестве с центром «Вектор» и ООО «Онкостар». Испытания были направлены на проверку безопасности и переносимости. Препарат не только показал отсутствие токсичности, но и дал положительный терапевтический эффект.

Напомним, что специалисты из Новосибирска создали экстракт для борьбы с тромбами