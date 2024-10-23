В Новосибирске опубликована запрещенная в СССР реклама

В Средние века на Руси коробейники и зазывалы устраивали театрализованные представления с музыкой и стихами, чтобы привлечь внимание покупателей. Эта форма рекламы была не только способом рассказать о товаре, но и развлечением. Со временем на смену таким выступлениям пришли газетные объявления, вывески, плакаты и, в конце концов, телевизионные ролики.

После Октябрьской революции 1917 года частную рекламу запретили. Основной акцент в агитации перешел на политические плакаты и объявления, призывающие к участию в Гражданской войне и борьбе с белогвардейцами. Одним из самых известных плакатов того времени стала работа Дмитрия Моора «Ты записался добровольцем?».

Лишь в 1922 году Советское правительство разрешило торговую рекламу. Возобновились объявления в газетах о товарах и услугах, появились новые рекламные плакаты. В 1920-х годах были созданы рекламные агентства «Рекламтранс», «Промреклама» и коммерческое агентство «Связь», которые продвигали продукцию государственных предприятий. В создании рекламных слоганов и плакатов участвовали знаменитые деятели искусства, такие как поэт Владимир Маяковский и художник Александр Родченко.

Реклама начала приобретать новые формы. В темное время суток Москву освещали яркие неоновые вывески, такие как «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» или «Нигде, кроме как в Моссельпроме». Эти рекламные слоганы придумывали при поддержке народного комиссара Анастаса Микояна, который курировал внутреннюю торговлю.

В советское время частная торговля оставалась под запретом, и на рекламу имело право исключительно государство. На телевидении и радио рекламных пауз не было, но иногда небольшие ролики, информирующие о товарах, вставляли перед фильмами. Первой телевизионной рекламой такого рода стало видео о кукурузе в 1964 году.

В 1972 году Никита Михалков написал сценарий для ролика о новом воздушном шоколаде, который стал одной из первых попыток рекламирования продуктов на советском телевидении.

С началом перестройки в СССР реклама изменилась. Появились рекламные паузы на телевидении, частные объявления в газетах и журналах, а также первые частные рекламные агентства. Иностранные компании начали активно участвовать в российском рекламном рынке, открывая свои филиалы, как это сделали Ogilvy & Mather и Hubert Burda Media.