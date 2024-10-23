В Новосибирске отремонтируют аварийную школу

Аварийную школу на Якушева в Новосибирске отремонтируют.

Новосибирскую школу, построенную в 1912 году, планируют отремонтировать. Она расположена по адресу улица Якушева, 21.

Учебное учреждение будет рассчитано на 251 ученика.

Известно, что «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на сайте госзакупок разместил информацию о том, что ищет подрядчика для разработки проекта капитального ремонта школы. Начальная цена аукциона — 2 977 455 рублей.

Напомним, что в Новосибирске сразу нескольким школьникам стало плохо