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общество

В Новосибирске отремонтируют аварийную школу

Фото: НДН.инфо

Аварийную школу на Якушева в Новосибирске отремонтируют.

Новосибирскую школу, построенную в 1912 году, планируют отремонтировать. Она расположена по адресу улица Якушева, 21.

Учебное учреждение будет рассчитано на 251 ученика.

Известно, что «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на сайте госзакупок разместил информацию о том, что ищет подрядчика для разработки проекта капитального ремонта школы. Начальная цена аукциона — 2 977 455 рублей.

Напомним, что в Новосибирске сразу нескольким школьникам стало плохо

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Валерия Митрохина
Журналист

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