В Новосибирске появившиеся трамваи №13 сняли с путей

Спустя две недели новые трамваи в Новосибирске исчезли.

Как сообщает портал Om1 Новосибирск со ссылкой на МКП "ГорЭлектроТранспорт", новые трамваи, которые курсировали по маршруту №13, сняли с путей.

Известно, что новые модели стали на метр длиннее, также у них появился современный эргономичный дизайн, кондиционирование и усиленная система отопления салона.

Точной причины снятия трамваев пока нет. Возможно, их направили на ремонт.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске Toyota сбила мальчика, который шёл вне зоны пешеходного перехода