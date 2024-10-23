В Новосибирске появившиеся трамваи №13 сняли с путей

Спустя две недели новые трамваи в Новосибирске исчезли.
Как сообщает портал Om1 Новосибирск со ссылкой на МКП "ГорЭлектроТранспорт", новые трамваи, которые курсировали по маршруту №13, сняли с путей.
Известно, что новые модели стали на метр длиннее, также у них появился современный эргономичный дизайн, кондиционирование и усиленная система отопления салона.
Точной причины снятия трамваев пока нет. Возможно, их направили на ремонт.
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