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общество

В Новосибирске появившиеся трамваи №13 сняли с путей

Фото: Telegram-канал "Новосибирские железные дороги"

Спустя две недели новые трамваи в Новосибирске исчезли.

Как сообщает портал Om1 Новосибирск со ссылкой на МКП "ГорЭлектроТранспорт", новые трамваи, которые курсировали по маршруту №13, сняли с путей.

Известно, что новые модели стали на метр длиннее, также у них появился современный эргономичный дизайн, кондиционирование и усиленная система отопления салона.

Точной причины снятия трамваев пока нет. Возможно, их направили на ремонт.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске Toyota сбила мальчика, который шёл вне зоны пешеходного перехода

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Валерия Митрохина
Журналист

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