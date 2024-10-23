В Новосибирске продолжат обновлять трамвайные вагоны до конца года

В 2024 году в Новосибирске закуплено 20 машинокомплектов для модернизации трамвайного парка.

Три новых трамвая уже собраны и работают на самом востребованном маршруте № 13. Совместно с белорусскими партнерами трамваи собираются из капитально отремонтированной ходовой части и нового кузова, произведенного в Беларуси.

Из закупленных комплектов 10 уже прибыли в город, один вагон в работе, а шесть готовятся к сборке. Ожидается, что оставшиеся 10 комплектов прибудут до конца года. Модернизированные трамваи оснащены современным дизайном, кондиционерами и валидаторами для безналичной оплаты.

Кроме того, продолжается ремонт трамвайных путей. В ближайшее время завершается реконструкция на ул. Мира, где выполнена перекладка рельсошпальной решётки. В следующем году пути будут выведены в один уровень с проезжей частью, а остановки оборудуют «венскими платформами».