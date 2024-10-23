В Новосибирске рассказали, в каких числах проведут ЕГЭ в 2025 году

В среду, 23 октября, на сайте регионального министерства образования появился проект документа, который содержит график сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Новосибирской области. Основной этап экзамена начнётся 23 мая и продлится до 4 июля.

В первый день, 23 мая, школьники будут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. 27 мая пройдут ЕГЭ по базовой и профильной математике, а 30 мая — по русскому языку. 2 июня запланированы экзамены по обществознанию и физике. 5 июня состоится сдача ЕГЭ по биологии, географии и письменной части иностранного языка. 10 и 11 июня экзамены будут по информатике и устной части иностранного языка.

С 16 по 23 июня отведены резервные дни. Выпускники смогут пересдать один из предметов по выбору 3 и 4 июля.

Досрочная сдача экзаменов запланирована с 21 марта по 21 апреля, а дополнительный период — с 4 по 23 сентября. Досрочный период сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) весной следующего года начнётся 22 апреля и продлится до 17 мая. Основная часть школьников сможет сдать ОГЭ с 21 мая по 2 июля или в дополнительный период — со 2 по 23 сентября.