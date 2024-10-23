82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
23 октября, 09:15
пробки
5/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 96.59 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
23 октября, 09:15
пробки
5/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 96.59 | eur 104.8
сегодня 09:10
общество

В Новосибирске Ростехнадзор разрешил ввод в эксплуатацию ГЧП-поликлиники

Фото: usib.gosnadzor.ru

Ростехнадзор разрешил ввести в эксплуатацию поликлинику в Новосибирске.

По данным пресс-службы Ростехнадзора, в Новосибирске одобрили ввод в эксплуатацию теплопотребляющих установок в новом здании клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 на улице Ереванской.

«Установлено соответствие объекта требованиям действующего законодательства. Нарушений не выявлено», — добавили в ведомстве.

Известно, что консультативно-диагностическая поликлиника будет обслуживать 30 000 жителей Заельцовского района.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске специалисты создают гель от трофических язв

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в