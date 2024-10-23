В Новосибирске Ростехнадзор разрешил ввод в эксплуатацию ГЧП-поликлиники

Ростехнадзор разрешил ввести в эксплуатацию поликлинику в Новосибирске.

По данным пресс-службы Ростехнадзора, в Новосибирске одобрили ввод в эксплуатацию теплопотребляющих установок в новом здании клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 на улице Ереванской.

«Установлено соответствие объекта требованиям действующего законодательства. Нарушений не выявлено», — добавили в ведомстве.

Известно, что консультативно-диагностическая поликлиника будет обслуживать 30 000 жителей Заельцовского района.

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