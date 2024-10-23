В Новосибирске специалисты создают гель от трофических язв

Гель от трофических язв и другие лекарства создают в Новосибирске.

Как сообщили в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области, ученые разрабатывают инновационный антибактериальный гель от трофических язв и другие оригинальные лекарственные препараты российского производства от фиброза печени и легких, панкреатита и травм роговицы.

Молодежная лаборатория экспериментальной и клинической фармакологии НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) в рамках проекта «СиббиоНОЦ» работает над несколькими ключевыми направлениями. Среди них — создание антимикробных препаратов для лечения инфекций опорно-двигательного аппарата и кожи, включая диабетическую стопу и трофические язвы. Также ведутся исследования по применению кремния, катехинов и растительного серотонина для лечения остеопороза и ревматических заболеваний.

Одним из проектов является разработка лекарств для терапии острых панкреатитов, хронического гепатита и легочных болезней, а также для лечения ретинопатии и рубцевания роговицы в офтальмологии.