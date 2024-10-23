В Новосибирске сразу нескольким школьникам стало плохо

Четверо школьников потеряли сознание на линейке в школе под Новосибирском.

14 октября в одном из районов Новосибирской области произошел инцидент на школьной линейке.

Известно, что там на мероприятии два ребенка из младших классов и два старшеклассника потеряли сознание во время мероприятия. По версии местных жителей, у младших классов могло быть массовое отравление, а на старших могло сказаться курение вейпов.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование.

Напомним, что в Новосибирске 17-летнего подростка сбили на пешеходном переходе