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общество

В Новосибирске суд оставил в силе решение о лишении статуса нотариуса Ирины Титовой

Фото: Pexels.com

Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда подтвердила решение Октябрьского районного суда о лишении статуса нотариуса Ирины Титовой.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, основанием для лишения статуса стали многочисленные нарушения законодательства в её профессиональной деятельности, включая передачу полномочий другим лицам без уважительных причин и ведение недостоверных записей.

С 2019 по 2022 год Нотариальная палата Новосибирской области неоднократно привлекала Титову к дисциплинарной ответственности за систематические нарушения, в том числе за консультации клиентов удалённо и оказание платных психотерапевтических услуг. Суд не принял её аргумент о безвозмездной помощи, отметив наличие рекламы услуг в Instagram* с указанием стоимости.

Решение суда вступило в законную силу немедленно.

Instagram* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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