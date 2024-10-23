В Новосибирске Toyota сбила мальчика, который шёл вне зоны пешеходного перехода

Автомобилист сбил ребенка в Новосибирске.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области, сегодня утром в Кировском районе города произошла авария у дома №10 по улице Новогодняя, когда несовершеннолетний ребенок переходил дорогу в неположенном месте и его сбила Toyota Corolla.

В результате происшествия мальчик 2016 года рождения пострадал и его госпитализировали в больницу.

Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске 17-летнего подростка сбили на пешеходном переходе