В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения сироты

Нападавшие могут быть причастны к одному из запрещенных в России криминальных движений.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») после избиения студента-сироты в архитектурно-строительном колледже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный следственный комитет.

Инцидент произошел в Новосибирском архитектурно-строительном колледже, где группа подростков избила одного из студентов. Депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев сообщил об этом на своей странице в социальных сетях, уточнив, что пострадавший студент является сиротой.

По информации депутата, нападавшие могут быть связаны с запрещенным в России криминальным движением. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия.