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общество

В Новосибирской области из банков исчезли доллары нового образца

Фото: Сиб.фм

Доллары нового образца исчезли из местных банков.

Как сообщает портал Infopro54, в Новосибирске в банках все реже можно встретить доллары нового образца.

Так, например, в «Россельхозбанке» осталось четыре стодолларовые купюры нового образца, а в «Сбербанке» есть доллары старого образца. Также и в остальных банках можно встретить только старые купюры.

По словам сотрудников банка, доллары нового образца появляются крайне редко, в основном после покупки у других клиентов.

В связи с чем сейчас значительно растет разрыв между ценой на продажу и покупку валюты.

Напомним, что в Новосибирске тарифы на коммунальные услуги могут вырасти на 12%

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Валерия Митрохина
Журналист

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