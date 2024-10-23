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общество

В Новосибирской области любители искупаться разрушили фонтан

Фото: группа «Администрация города Барабинска»

Фонтан на центральной площади в Барабинске полностью разрушен.

Осенью год назад в Барабинске Новосибирской области на центральной площади города открыли фонтан, где рядом расположили табличку о запрете купаться в нем.

Однако неизвестные это проигнорировали и решили освежиться в фонтане. В результате они повредили гидроизоляционный слой, сломали крепления светильников, подводные светильники, крепление опорной стойки распределительного коллектора и кабельные линии подводных светильников.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье “умышленное уничтожение или повреждение имущества”. Проведение восстановительных работ оценили в 423 613 рублей.

Напомним, что глава СКР Бастрыкин заинтересовался расселением жителей из аварийного жилья в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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