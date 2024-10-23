В Новосибирской области сократилось количество смертей от энцефалита

Однако количество укусов клещей остается высоким.

В Новосибирской области за прошедший эпидсезон количество смертей от клещевого энцефалита снизилось на 33%, с шести до четырёх случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного инфекциониста региона Ларису Позднякову.

Несмотря на это, число укусов клещей остаётся высоким: в 2023 году более 9 тысяч новосибирцев обратились в больницы с укусами. Заболели клещевым энцефалитом свыше 100 человек.

Лариса Позднякова отметила, что из года в год более 60% пациентов инфекционной больницы имеют поражение центральной нервной системы, а за последние 10 лет заболевание стало более тяжёлым. Заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова добавила, что число укусов клещей снизилось на 20%, с 17 до 14 тысяч случаев. 23 из 30 районов области считаются эндемичными по клещевому энцефалиту.