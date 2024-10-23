Замначальника ГЖИ Чернышева выступила в суде Новосибирска по делу лже-газовщиков

В Новосибирске продолжается суд над лже-газовщиками, обвиняемыми во взрыве пятиэтажного дома на улице Линейной, 39, в результате которого погибли 15 человек.

В Заельцовском районном суде 22 октября состоялось очередное заседание, на котором выступила Наталья Чернышева, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Новосибирской области. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Ирина Урбах и Евгений Кавун работали под видом сотрудников ООО «Межрегионгаз Сервис» и заменили газовое оборудование в нескольких квартирах. Чернышева отметила, что на момент взрыва в 2023 году существовала спорная практика по заключению договоров на обслуживание газового оборудования. С прошлого года собственники обязаны заключать договоры только с организациями, уже обслуживающими внутридомовое оборудование.

Также специалист подчеркнула, что собственники обязаны ежегодно проводить обследования газового оборудования в своих квартирах, и если они препятствуют этому, специализированная организация может сообщить об этом в ГЖИ.