Жители Новосибирска высказались о концепции развития парка «Усть-Тула»

Во вторник, 22 октября, в библиотеке НГТУ прошли общественные слушания, на которых жители Новосибирска обсуждали концепцию будущего парка на берегу реки Обь в Кировском районе. Рабочее название проекта — «Усть-Тула».

По информации из телеграм-канала общественной организации «Бугринский комитет», в обсуждении принимали участие разработчики, которые отвечали на вопросы горожан. Одним из ключевых вопросов стало наличие подъездных путей к парку.

Также стало известно, что сквозной проезд через территорию микрорайона не будет организован. Вопрос о парковке автомобилей на улицах Бугринского, прилегающих к парку, остается открытым.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поблагодарил присутствующих за участие и отметил, что мнения можно также высказать на заседаниях профильной рабочей группы. В своем телеграм-канале он подчеркнул важность учета предложений граждан при разработке дизайна нового общественного пространства.