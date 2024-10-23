Жительница Новосибирска заявила об издевательствах над ребёнком в соседней квартире

Женщина позвала на помощь неравнодушных.

Жительница Новосибирска Екатерина заявила, что в многоквартирном доме на улице Краузе, где живёт её мама, соседи издеваются над ребёнком. Об этом она сообщила корреспонденту Сиб.фм.

По её словам, ребёнок кричит и плачет каждый вечер.

«Мама боится, что происходит что-то очень страшное с этим малышом», — отметила она.

Екатерина добавила, что её мама вызывала полицию два раза, однако, по её словам, они не приезжали.

Девушка обратилась к «Русской общине» за помощью, чтобы приехать с людьми и разобраться, почему ребёнок кричит каждый день.

«Я хочу завтра к вечеру поехать туда и понять, какой номер квартиры, выяснить, откуда идут эти звуки, но одна боюсь идти. Есть ли здесь неравнодушные крепкие мужчины, которые смогут составить мне компанию?», — написала она.

Напомним, глава СКР Бастрыкин взял на контроль избиение новосибирцев лопатами.