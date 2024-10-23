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общество

ЗСЖД обеспечила рекордную перевозку пшеницы для Кубы в рамках сервиса «Грузовой экспресс» в октябре

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Западно-Сибирская железная дорога продолжает развитие сервиса по ускоренной доставке грузов. В октябре из Новосибирской области «Грузовым экспрессом» отправили рекордное количество пшеницы для Кубы: вес груза достиг 11,7 тысяч тонн.

Грузовой поезд следует из Новосибирской области до станции Высоцк Ленинградской области, оттуда пшеницу доставляют на Кубу водным транспортом. Первые отправки пшеницы по данному мультимодальному маршруту стартовали в мае. За это время из региона экспортировано почти 20 тысяч тонн зерна.

Основными преимуществами услуги «Грузовой экспресс» являются гарантированный вывоз продукции, возможность более четкого планирования, сокращение сроков доставки грузов.

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Галина Дидан
Журналист

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