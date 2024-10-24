«Барыс» обыграл новосибирскую «Сибирь» в КХЛ

ХК «Сибирь» проиграл в матче с командой «Барыс».

Вчера, 23 октября 2024 года, состоялась хоккейная игра между клубом из Новосибирска «Сибирь» и командой из Казахстана «Барыс».

Результатом домашнего матча стал счет 1:3 в пользу команды соперников.

«Увы, уступаем «Барысу» со счетом 1:3. Несколько дней паузы и отправляемся на выезд», – рассказали в пресс-службе команды из Новосибирска.

Теперь следующая игра состоится 28 октября.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский ХК “Сибирь” проиграл челябинскому “Трактору”