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спорт

«Барыс» обыграл новосибирскую «Сибирь» в КХЛ

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров

ХК «Сибирь» проиграл в матче с командой «Барыс».

Вчера, 23 октября 2024 года, состоялась хоккейная игра между клубом из Новосибирска «Сибирь» и командой из Казахстана «Барыс».

Результатом домашнего матча стал счет 1:3 в пользу команды соперников.

«Увы, уступаем «Барысу» со счетом 1:3. Несколько дней паузы и отправляемся на выезд», – рассказали в пресс-службе команды из Новосибирска.

Теперь следующая игра состоится 28 октября.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский ХК “Сибирь” проиграл челябинскому “Трактору”

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Валерия Митрохина
Журналист

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