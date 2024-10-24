Битва за урожай и рост цен: губернатор Андрей Травников о ситуации в АПК в 2024 году

Глава Новосибирской области Андрей Травников о развитии АПК, достижениях фермеров и передовых технологиях в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

— Андрей Александрович, в этом году из-за дождей на полях развернулась настоящая битва за урожай. Аграрии в буквальном смысле слова были вынуждены спасать каждый гектар. Какую поддержку им оказали власти?

— К сожалению, погода второй год сибирских аграриев не очень радует. Но сельхозпроизводители руки не опускают — продолжают развиваться, обновлять технику. Конечно, мы оказываем максимальное содействие.

Вы верно отметили, что во время уборочной кампании шла битва за урожай. Это можно назвать так без всяких преувеличений. Аграриям приходилось прикладывать большие усилия, выбирать «окна» между дождями, чтобы поддержать темпы уборочной.

Я сам выезжал в районы, в поля, общался с руководителями, работниками сельхозпредприятий — как крупных, так и небольших. Все практически в один голос говорили: таких тяжелых погодных условий не могут вспомнить ни сегодняшние руководители, ни старожилы.

Введенный в регионе режим ЧС был абсолютно обоснован и необходим. Это первая мера, которую мы могли предпринять, чтобы помочь аграриям в переговорах с кредиторами не допустить штрафов, санкций, возврата государственной субсидии.

Безусловно, по итогам уборочной я планирую встречаться с руководителями, обсуждать, принимать дополнительные меры, которые необходимы для поддержания нашего сельхозпотенциала, а самое главное — для подготовки к посевной следующего года. Мы намерены все наверстать.

У нас, к сожалению, еще много хозяйств, которые не страхуют свой урожай, но при этом тенденция положительная — даже по сравнению с прошлым застрахованные площади у нас серьезно выросли, более чем в два раза. Но это далеко не все площади, которые засеиваются и возделываются в Новосибирской области. Нам предстоит еще и с руководителями, и со страховыми компаниями продвигать этот инструмент защиты, искать более привлекательные для аграриев условия страхования.

Что касается влияния непогоды на урожай, то, как говорят нам специалисты, с учетом агроклиматических условий текущего года прогнозный объем валового сбора сельскохозяйственной продукции соответствует среднестатистическим показателям по региону. В связи с этим рисков дефицита не ожидается.

Прогнозируемый урожай зерновых культур должен составить 2,6 миллиона тонн и 421 тысяч тонн технических культур. Этот объем зерна полностью покроет внутренние потребности региона, включая продовольственное зерно для мукомольной и хлебопекарной промышленности, семенной фонд. Напомню, что у нас профицит зерна и масличных культур ежегодно составляет более миллиона тонн.

— Закупочная цена на молоко в Новосибирской области выросла. Какие меры были приняты для урегулирования ситуации, в том числе для сдерживания роста розничных цен?

— Изменение стоимости, согласно данным товаропроизводителей, обусловлено повышением цен на составляющие корма для коров, ветеринарные препараты, увеличением стоимости логистических услуг, ростом заработной платы.

Региональный Минсельхоз еженедельно проводит мониторинг отпускных цен предприятий агропромышленного комплекса области, который направляется в прокуратуру Новосибирской области и УФАС НСО для выявления и организации проверок необоснованного роста цен на предприятиях АПК.

А для поддержки товаропроизводителей и увеличения производства молочной продукции у нас в регионе существуют такие меры господдержки, как финансовое обеспечение части затрат на переработку молока, возмещение части затрат на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования; для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — до 70% фактической стоимости маркировочного оборудования.

— Как вы оцениваете, насколько развиты передовые технологии в новосибирском агрокомплексе?

— С каждым годом темпы развития цифровых технологий в сельском хозяйстве набирают обороты. Сегодня наши аграрии активно внедряют цифровые решения в растениеводстве и животноводстве, широко используют новейшие технологические разработки при выращивании сельскохозяйственных растений и разведении животных. Новое, но огромными темпами развивающееся направление — использование беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта.

Аналитическая обработка массивов данных с помощью датчиков и специализированных программ позволяет получать важную информацию, находить закономерности, анализировать и управлять производственным процессом.

Мы уже не первый год делаем акцент на повышении эффективности сельхозпроизводства, и в первую очередь работы на земле. В приоритете — все, что направлено на техническое перевооружение, внедрение современных технологий, в том числе точного земледелия.

— Как развивается агропромышленный комплекс Новосибирской области? Какие достижения вызывают у вас особую гордость?

— Особую гордость у меня вызывают люди, которые работают в агропромышленной сфере нашей области. Вопреки погодным сложностям, тем испытаниям, которые приносит сибирский климат, они борются за достойный урожай и раз за разом выходят победителями. Без них невозможно было бы любое развитие агропрома, все прочие достижения — в реализации инвестпроектов, во внедрении новейших технологий — тех же БПЛА, о которых мы уже говорили; в появлении и развитии новых направлений.

Именно благодаря им Новосибирская область — стабильно развивающийся аграрный регион, один из крупнейших экспортеров Сибирского федерального округа. Сегодня новосибирская продукция АПК поставляется в 51 страну. При этом сохраняется восточный вектор направления экспортных отгрузок, включающий страны Юго-Восточной и Средней Азии. Ключевыми направлениями остаются Китай, Казахстан, Киргизия, Монголия, Узбекистан.

В 2024 году появилось пять новых направлений экспорта: Египет, Пакистан, Бенин, Черногория, Филиппины.

Безусловно, важнейшим фактором развития АПК являются успешные инвестиционные проекты. Сегодня на территории нашей области реализуется десять крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 58 млрд рублей. Новые предприятия позволят создать более двух тысяч новых рабочих мест, нарастить объемы производства продукции АПК.

Среди этих проектов — строительство оптово-распределительного центра ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск»; организация производства по переработке масличного рапса с получением рапсового масла и рапсового жмыха ООО «Русское масло» (Татарский район); строительство производственного комплекса ООО «Маслов» по переработке до 450 тысяч тонн масличных культур (лен, рапс) в год на территории Южного ПЛП.

— Как АПК Новосибирской области выглядит на фоне других регионов?

— Сельскохозяйственная отрасль нашей области — одна из крупных в России, достигает показателей продовольственной независимости по многим ключевым направлениям. Так, самообеспеченность зерном составляет 123,1%, овощами закрытого грунта — 104,4%, яйцом — 145,9%.

Сегодня мы первые в Сибири по производству мяса скота и птицы, в тройке лидеров по производству молока.

Ежегодно увеличиваем посевные площади. А при производстве сельхозкультур растет доля применения семян отечественной, в том числе новосибирской селекции. В итоге сегодня регион занимает третье место в Сибирском федеральном округе по размеру посевных площадей яровых сельскохозяйственных культур.

— Андрей Александрович, в чем, на ваш взгляд, заключается секрет роста популярности Агропродовольственного форума и агропромышленной выставки? Какие возможности эти мероприятия предоставляют аграриям?

— Наш Агрофорум традиционно становится площадкой для обсуждения комплексных научно-практических решений для работы агрокомплекса — с учетом вызовов времени. Но, конечно, секрет успеха не только в этом. На площадках форума, выставки нам удалось создать комфортные условия для обмена опытом, в том числе инновационными решениями, технологиями продвижения новейших товаров и услуг в сфере АПК.

Сегодня на площадках форума формируются стратегические инициативы по поддержке сельского хозяйства, выработке механизмов стабильного развития агропромышленного комплекса. Поэтому популярность форума растет с каждым годом, а на выставке становится все больше экспонентов – например, в прошлом году их было даже больше, чем на другом нашем масштабном форуме — «Технопроме».

Уверен, что седьмой Агропродовольственный форум не станет исключением. Он вновь объединяет представителей органов власти, российских производителей и поставщиков техники, материалов и оборудования для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, специалистов предприятий АПК, фермерских хозяйств Сибири и Дальнего Востока, представителей отраслевых ассоциаций и союзов, ведущих экспертов и ученых. Деловая программа форума включает более двух десятков мероприятиях, связанных главной темой — «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности».

Особое внимание в этом году направим на практические решения в сфере использования БПЛА, искусственного интеллекта в аграрной сфере.

— Андрей Александрович, что вы пожелаете аграриям?

— Желаю, чтобы любые капризы нашей переменчивой сибирской погоды не могли серьезным образом повлиять на конечный результат уборочной. Ведь мы знаем: те хозяйства, которые настойчиво и планомерно вкладывают в свое развитие, все меньше зависят от климатических сюрпризов.

Будем вместе продолжать фокусировать наши усилия на стратегической цели: добиться интенсификации сельхозпроизводства, повышения урожайности и производительности вне зависимости от погодных и иных условий.

Многое уже сделано, многого еще предстоит добиться. Уверен, совместными усилиями мы поставленные задачи решим.

Ранее Сиб.фм публиковал эксклюзивное интервью Андрея Травникова о развитии экономики региона и рекордах строительной отрасли.