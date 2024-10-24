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общество

Что известно о проведении специальной военной операции на 24 октября

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проводить специальную военную операцию.

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ, потеря которых составила до 100 военнослужащих и несколько единиц техники.

Группировка «Запад» добилась успехов, нанеся удары по подразделениям 44-й, 60-й механизированных и других бригад, что привело к потерям противника свыше 510 человек и уничтожению значительного количества техники, включая боевые машины и артиллерию.

Подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Серебрянка в Донецкой Народной Республике, уничтожив более 800 противников.

Кроме того, действия группировки «Восток» также привели к успехам на фронте, с потерями до 115 военнослужащих у противника.

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Игорь Кириченко
Журналист

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