82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 13:52
пробки
5/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 96.63 | eur 104.3
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 13:52
пробки
5/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 96.63 | eur 104.3
сегодня 12:07
общество

До конца года в Новосибирске появится 20 новых трамваев

Фото: мэрия Новосибирска

20 новых трамваев встанут на пути до конца 2024 года.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, до конца текущего года в городе появятся 20 обновленных трамваев российско-белорусского производства. Вместительность вагона составляет 130 человек.

«Сейчас департамент предусматривает предпроектные работы, техническое задание. Это один из неотъемлемых элементов рельсового каркаса города, поэтому мы будем продолжать эту работу», — отметил мэр.

Напомним, что в Новосибирске закроют проезд по Октябрьскому мосту

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в