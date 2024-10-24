До конца года в Новосибирске появится 20 новых трамваев

20 новых трамваев встанут на пути до конца 2024 года.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, до конца текущего года в городе появятся 20 обновленных трамваев российско-белорусского производства. Вместительность вагона составляет 130 человек.

«Сейчас департамент предусматривает предпроектные работы, техническое задание. Это один из неотъемлемых элементов рельсового каркаса города, поэтому мы будем продолжать эту работу», — отметил мэр.

Напомним, что в Новосибирске закроют проезд по Октябрьскому мосту