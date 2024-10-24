ХК «Сибирь» потерпел поражение от ХК «Барыс» в домашнем матче в Новосибирске. Фоторепортаж

23 октября 2024 года на льду «Сибирь Арены» в Новосибирске состоялся матч между ХК «Сибирь» и казахстанским ХК «Барыс». В напряженной игре хозяева не смогли одержать победу, уступив со счётом 1:3.

Единственную шайбу за сибиряков забросил Максим Карпов.

В конце третьего периода соперник поразил пустые ворота, закрепив свое преимущество.

Тренер команды Вадим Епанчинцев прокомментировал игру, отметив, что гости проявили большое желание к победе, эффективно блокируя броски и перехватывая шайбы. Он добавил, что в первом периоде «Сибирь» перебросала соперника, но это не сказалось на результате, так как вратарь «Барыса» справился с угрозами.

«Настрой был хороший. Забей второй гол, игра сложилась бы по-другому... Перекладывали инициативу друг на друга, вот и не смогли забить... Большинство сегодня не сработало, отсюда результат», — пресс-служба цитирует Вадима Епанчинцева.

Это поражение стало для ХК «Сибирь» третьим подряд. Ранее команда уступила «Северстали» и «Трактору».