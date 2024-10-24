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общество

Инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение» открыли в Новосибирске

Фото: РЖД

Сегодня в Сибирском государственном университете путей сообщения торжественно открыт Инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение».

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Евгений Шевцов, президент ОО «Российская академия транспорта» Александр Мишарин, ректор СГУПС Алексей Манаков, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Фото Инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение» открыли в Новосибирске 2

В составе инжинирингового центра будут работать совместная лаборатория СГУПС и Передовой инженерной школы Уральского федерального университета, аудитории Инженерного центра АО «Калугапутьмаш», проектный офис «Путевые машины» СГУПС. Созданный центр позволит сформировать штат высококвалифицированных инженеров, специалистов и промышленных дизайнеров. На его базе студенты смогут работать в командах над научными и опытными конструкторскими проектами, начиная с 3 курса. В числе первоочередных задач инжинирингового центра – разработка нового рельсошлифовального поезда для РЖД.

— Важно, что на данной инновационной площадке соединились уральская инженерная школа и проектный офис «Путевые машины» Сибирского государственного университета путей сообщения. Это открывает новые возможности как для ОАО «РЖД», так и для науки в целом. Основной потребитель и заказчик продукции Инжинирингового центра – Российские железные дороги. Новые проекты, которые будут разрабатываться здесь, направлены, в том числе, и на повышение пропускной способности стальной магистрали, — подчеркнул Евгений Шевцов.

Фото Инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение» открыли в Новосибирске 3

Открытие Инжинирингового центра «Транспортное машиностроение» – это важный этап во взаимодействии отраслевой науки, железнодорожников и машиностроителей. Новое пространство ориентировано на задачи Концепции технологического развития РФ на период до 2030 года и федерального проекта «Передовые инженерные школы». Одна из главных целей создания инжинирингового центра – укрепление имеющихся и приобретение новых компетенций в области проектирования и производства отечественного подвижного состава для ОАО «РЖД».

Фото Инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение» открыли в Новосибирске 4

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Игорь Кириченко
Журналист

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