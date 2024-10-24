82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 20:03
пробки
5/10
погода
+4.9°C
курсы валют
usd 96.63 | eur 104.3
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 20:03
пробки
5/10
погода
+4.9°C
курсы валют
usd 96.63 | eur 104.3
сегодня 19:00
общество

Министерство образования Новосибирской области подало иски к застройщикам школ

Фото: визуализация проекта школы на улице Татьяны Снежиной с сайта minobr.nso.ru

Министерство образования Новосибирской области обратилось в Арбитражный суд с шестью исками к застройщикам шести школ в рамках государственного частного партнёрства.

Общая сумма исков составляет 224,6 млн рублей. Ответчиками являются компании, ответственные за строительство школ в Кировском, Ленинском, Октябрьском районах, а также на улицах Николая Сотникова, Пролетарской и Спортивной.

Соглашения на проектирование и строительство этих учебных заведений были заключены в 2021 году, с общим финансированием из федерального и областного бюджетов в размере 3,1 млрд рублей. Однако сроки завершения строительства, изначально намеченные на декабрь 2022 года, были сорваны.

Реализацией проекта занималось ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение», гендиректор которой был арестован по делу о мошенничестве.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в