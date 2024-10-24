Новосибирск вошёл в число городов с высокой лояльностью арендодателей к жильцам с питомцами

Новосибирск занял одно из ведущих мест в рейтинге городов России, где арендодатели охотно принимают жильцов с животными.

Такие данные были озвучены аналитиками компании «Циан Недвижимость» по запросу информационного агентства «ФедералПресс».

Согласно исследованию, 59% всех арендных предложений в Новосибирске допускают проживание с питомцами. Первое место в этом рейтинге занимает Владивосток, где этот показатель составляет 65%.

Москва также попала в тройку лидеров с 40% предложений, допускающих животных. В то же время менее 20% арендодателей в Омске, Тюмени, Новокузнецке и Кемерово готовы рассмотреть жильцов с питомцами.