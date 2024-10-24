Новосибирская область установила рекорд по количеству новых участников тестирования ГТО

К концу октября количество жителей нашего региона, зарегистрировавшихся в системе ГТО в течение года, превысило 63 тысячи человек. Ранее итоговый годовой показатель ни разу не превышал 60 тысяч новосибирцев.

В 2024 году ВСФК ГТО празднует 10-летие своего возрождения в Российской Федерации. В советское время комплекс «Готов к труду и обороне» активно действовал с 1931 по 1991 год. 24 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)». С этого времени начинается новая история развития ВФСК ГТО в России.

В Новосибирской области выстроена разветвлённая структура центров тестирования, проводятся сотни мероприятий, на которых жители региона могут сдать нормы ГТО, строятся площадки для тренировок и подготовки к тестированию. Также ведётся подробная разъяснительная работа, что и приводит к росту популярности комплекса. Так в этом году в ряды участников движения вступили больше 63 тысяч новосибирцев. За три квартала проведено почти 400 мероприятий по реализации комплекса ГТО.

Были проведены семь фестивалей – зимний среди всех учащихся (школ, вузов, ссузов), зимний среди муниципальных образований, летние фестивали среди семейных команд, школьников, лиц старшего возраста, динамовских коллективов и фестиваль чемпионов (игры ГТО). В фестивалях в качестве активных участников упражнения ГТО выполняли 33648 человек, в соревнованиях принимали участие жители всех районов города и области. Также сейчас стартовал фестиваль среди учащихся ссузов, а с 1 по 10 декабря во всех муниципальных образованиях будут организованы мероприятия для тестирования людей с ограниченными возможностями – для них предусмотрены отдельные нормативы, они также могут получать знаки отличия ГТО.

В многоборье ГТО проводятся соревнования. В этом году наша команда школьников показала второй результат в многоборье на Всероссийском фестивале ГТО среди обучающихся образовательных организаций, который прошёл в октябре в Артеке (Республика Крым). Команды Алтайского края и Новосибирской области превысили рубеж в 4500 очков – впервые за девять лет проведения соревнований. Лишь обидная ошибка в эстафете отбросила новосибирцев из тройки призёров, наша команда заняла пятое место.

В марте Антон Киселёв из города Обь стал победителем народных игр ГТО в возрастной группе 36-40 лет, установив абсолютный рекорд по подтягиваниям среди участников из 72 регионов страны во всех возрастных группах. Наш спортсмен подтянулся 45 раз за две минуты.