Новосибирский психолог пояснила, почему девушка ела свои волосы

Новосибирский психолог объяснила причину поедания волос 19-летней девушкой, из желудка которой хирурги извлекли 2-килограммовый безоар.

По информации Минздрава Новосибирской области, пациентка поступила в городскую клиническую больницу № 25 с жалобами на рвоту и истощение. В ходе операции врачи удалили трихобезоар — инородное тело, состоящее из переплетенных волос, которое заполнило желудок.

Психолог Юлия Перепелкина пояснила АиФ-Новосибирск, что подобное расстройство, известное как синдром Рапунцель, часто возникает у детей и подростков, стремящихся справиться с тревогой и стрессом. Основными факторами могут быть низкая самооценка и недостаток эмоциональной поддержки в детстве.

Специалист подчеркнула важность внимательного отношения к изменениям в поведении детей и необходимости обращения к психологу при проявлении тревожных симптомов.