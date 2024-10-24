Новосибирский священник рассказал, когда Бог забирает душу после смерти

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии рассказал о том, как православная церковь воспринимает смерть человека.

Согласно учению церкви, смерть тела не является концом пути для души. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По словам священника, после смерти душа остается на Земле до третьего дня, посещая места, которые были ей дороги. Отец Дмитрий отметил, что перемещения души происходят мгновенно — она может находиться, например, в Новосибирске, а затем оказаться в Иерусалиме.

На третий день душа впервые покидает Землю, что символизирует погребение и прощание с телом. С третьего по девятый день ей показывают райские обители, а на девятый день происходит второе поклонение к Богу. В период с девятого по сороковой день душа проходит испытания, связанные с ее страстями и привычками.

Протоиерей подчеркнул, что изначально душе показывают рай, чтобы она осознала, ради чего ей следовало жить. Таким образом, проходя испытания, душа понимает не только свои поступки, но и свои приоритеты в жизни. В конечном итоге, по словам священника, душа знает о существовании рая, но окажется там, куда заслужила.