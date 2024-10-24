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общество

Новосибирцы высказались против выступлений животных в цирке

Фото: freepik

Жители Новосибирской области категорически не поддерживают эксплуатацию животных в цирке.

Как сообщают аналитики сервиса SuperJob, при опросе больше половины жителей Новосибирской области (40%) поддержали запрет на выступления животных в цирках.

Опрос показал, что больше всего голосов “против” отдали люди, возраст которых не превышает 34 лет.

Также отмечается, что часть опрашиваемых считает, что зверей нужно вернуть в их среду.

Напомним, что эксперты высказались о выступлении белых медведей на цирковой арене

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Валерия Митрохина
Журналист

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