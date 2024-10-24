Опубликованы приметы на 24 октября: что нельзя делать в этот день

24 октября отмечается день святого Филиппа, также известный как Филиппова канитель.

В этот день существует множество погодных примет: если утром пошел снег, зима будет суровой; ясная луна предвещает морозы, а при дожде с восточным ветром стоит ожидать длительной плохой погоды.

Согласно народным обычаям, 24 октября рекомендуется активно заниматься делами — считается, что чем больше успеешь, тем удачливее будет год. Также можно ходить по льду на замерзших реках и озерах. Для защиты дома от воров и сглаза важно убрать во дворе.

Однако есть и ряд запретов: не стоит играть с огнем, ходить в лес и есть сладости, чтобы избежать бед и проблем. Также не рекомендуется лениться и спать до обеда, чтобы не лишиться достатка. Согласно поверьям, взглянув на воронов, можно привлечь неприятности.