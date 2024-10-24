Подготовка кадров и увеличение бюджетных мест: Андрей Травников на форуме "Учебная Сибирь" обозначил задачи развития образования

Губернатор Андрей Травников принял участие в пленарном заседании «Образование для экономики. Национальные проекты 2030: «Кадры» и «Молодёжь и дети»» в ходе первого дня работы Международного форума-выставки «Учсиб-2024»

Глава региона подчеркнул, что на пленарное заседание заявлена самая актуальная сегодняшняя тема: «В экономике в условиях сложившегося демографического дефицита не осталось ни одной отрасли, которая бы не жаловалась на нехватку кадров. В Новосибирской области, при всём разнообразии её экономики, нет ни одной сферы, где бы об этом не говорили. Но надо отметить, что наши работодатели всё более активно включаются в решение проблемы. За последние годы сделано многое благодаря национальным проектам, федеральным и региональным программам. Отдельные слова благодарности – федеральным министерствам, Правительству России за разворот системы распределения контрольных цифр приёма в сторону региональных университетов. В Новосибирской области за последние пять лет количество бюджетных мест по самым необходимым для нашей экономики специальностям выросло практически в полтора раза. Мы то же самое делаем в системе среднего профессионального образования, более чем на 30% увеличив за такой же период количество бюджетных мест и продолжая это делать. Идёт гибкая донастройка учебных программ, графиков обучения и прохождения практик. Тем не менее, проблема ещё далеко не решена, и потенциал для её решения есть, в том числе в части точного прогноза. В Новосибирской области по инициативе Новосибирского государственного технического университета и Правительства региона работает государственная информационная система прогнозирования кадров. Мы попытались через удобные личные кабинеты вовлечь максимальное число работодателей к участию в точном прогнозировании потребности в кадрах. Но пока только каждый десятый работодатель участвует в этой работе. И если мы не создадим условия не для принуждения, а для побуждения всех руководителей включиться в эту работу, мы будем этим заниматься очень долго. Все предприятия нуждаются в новых квалифицированных и перспективных кадрах. Это, конечно, особый вызов перед системой образования. С другой стороны, наша диверсифицированная экономика даёт молодым людям большое богатство выбора, что встречается далеко не во всех регионах», – напомнил Андрей Травников.

Председатель комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Российской Федерации Наталья Кравченко отметила, что сейчас перед многими странами стоят задачи обеспечения технологического суверенитета и глобального технологического лидерства: «Сегодня активно развивается инженерно-техническое творчество, для России это приоритет: нам необходимо направить молодых людей в инженерию, в новые технологии. Стратегия научно-технологического развития должна стать настольной книгой для каждого директора школы, колледжа и вуза. Сейчас идёт большая работа по выстраиванию взаимодействия между всеми уровнями образования. И, конечно, без этой работы нам будет очень сложно рассчитывать на достойное кадровое обеспечение технологического суверенитета. Для Новосибирской области такая работа всегда в приоритете, потому что это – интеллектуальный центр России», – пояснила Наталья Кравченко.

Участники заседания отметили: новые нацпроекты помогут выстроить более крепкую связь между всеми ступенями образования – от школы до вуза. Такие учреждения должны будут работать в едином векторе и на общий результат, при этом станет важным привлечение работодателей к планированию учебных программ и трудоустройству выпускников.