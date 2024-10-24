Профессиональное мастерство и любовь к детям: мэр Новосибирска поздравил педагогов с высокими результатами на всероссийских конкурсах

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев встретился с педагогами – победителями и лауреатами всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Глава города поздравил финалистов, вручил Благодарственные письма мэра города Новосибирска и памятные подарки.

«Уважаемые педагоги! Вы в очередной раз доказали, что система образования в Новосибирске – одна из лучших в стране. Мы гордимся нашими олимпиадниками, отличниками, медалистами. В прошлом году 1202 выпускника закончили школу с медалями – 717 золотых и 485 серебряных. Новосибирские школьники достойно показали себя по итогам Единого государственного экзамена: 143 выпускника набрали 100 баллов, 9 из них – сразу по двум предметам. Эти достижения – результат вашего трепетного отношения к своей работе, в которую вы вкладываете частичку своей души и сердца, – обратился мэр Максим Кудрявцев к педагогам. – Победы на всероссийских конкурсах подтверждают ваше высокое мастерство и неустанное стремление развиваться в своей профессии. Вы являетесь ориентиром для ребят, которые гордятся вами и радуются вашим достижениям. Каждая из этих побед для нас – на вес золота. Желаю вам удачи и дальнейших успехов!»

С 23 по 26 сентября 2024 года в Уфе состоялся очный этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В нём приняли участие 90 педагогов из 42 субъектов Российской Федерации. Из них шесть участников – из Новосибирска. По итогам конкурса три новосибирских педагога заняли призовые места:

– Игорь Соснин, педагог дополнительного образования МБУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», стал абсолютным победителем конкурса, победителем в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности», победителем в номинации «Признание профессионального сообщества»;

– Андрей Гавриленко, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», стал лауреатом II степени в номинации «Педагог дополнительного образования по естественно-научной направленности»;

– Екатерина Волкова, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский», стала лауреатом III степени в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ».

С 21 по 29 сентября 2024 года состоялся заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России». Лауреатом конкурса стала Татьяна Осинцева, учитель начальных классов МАОУ «Лицей № 9».

С 23 по 29 сентября 2024 года состоялся Всероссийский отбор участников третьего сезона телешоу «Классная тема!», организованный Минпросвещения РФ совместно с телеканалом «Россия 1». Одним из финалистов стал Денис Богданов, учитель информатики МАОУ «Лицей № 185».