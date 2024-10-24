Разработку крупного месторождения антрацита начнут в Новосибирской области

В регионе начнут разработку крупного месторождения антрацита.

По данным прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2025 год плановый период 2026-2027 годов, в этом году стартует разработка месторождения антрацита «Богатырь». Общая стоимость проекта оценивается в 133,5 миллиардов рублей. Лицензия на освоение участка была получена в июне 2021 года сроком на 25 лет за 3,2 миллиардов рублей.

Известно, что «Разрез Богатырь» занимается добычей, а также обогащением угля и антрацита.

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