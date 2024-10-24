Рост доли недорогих аналогов масла замечен в магазинах Новосибирска

В Новосибирске наблюдается увеличение доли недорогих аналогов масла на прилавках магазинов.

Согласно информации от переработчиков, средняя цена закупки молока составляет около 50 рублей за литр, без НДС – 38,55 рубля. За последние пару месяцев цена на молоко возросла на 10-20%. Об этом пишет Infopro54.

Директор холдинга «МолСиб» и председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко сообщил, что многие переработчики отказываются продавать масло по ценам, установленным ритейлерами. При этом в магазинах отсутствует дефицит масла.

Елисеенко отметил, что на рынке активизировались производители более дешевых аналогов – спредов, которые заменяют натуральный продукт. Он также добавил, что качество продукции могут гарантировать только те компании, которые самостоятельно производят сырье. Подобные случаи наблюдаются и в сегментах сыров, молока и кисломолочной продукции.