С 28 октября изменится маршрут автобуса №44 в Новосибирске

С 28 октября автобус №44, обслуживающий отдаленный жилмассив левобережья, кардинально изменит маршрут следования.

Это решение принято городскими властями для удобства школьников из Дзержинского района.

Автобус будет курсировать между площадью Калинина и садом Дзержинского, проходя по улицам Дуси Ковальчук, Танковой, Ипподромской и другим. Из расписания уберут остановки на улицах Залесского, Кошурникова, Бориса Богаткова, а также на Октябрьском мосту и проспекте Карла Маркса.

Данная замена маршрута позволит ученикам школы №111, где запланирован капитальный ремонт, быстрее добираться до школ №18 и 178, расположенных в районе остановки «Радиоколледж». После завершения ремонта маршрут снова скорректируют.