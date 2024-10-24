82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 21:37
пробки
2/10
погода
+4.1°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 21:37
пробки
2/10
погода
+4.1°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
сегодня 20:40
общество

С 28 октября изменится маршрут автобуса №44 в Новосибирске

Фото: freepik.com

С 28 октября автобус №44, обслуживающий отдаленный жилмассив левобережья, кардинально изменит маршрут следования.

Это решение принято городскими властями для удобства школьников из Дзержинского района.

Автобус будет курсировать между площадью Калинина и садом Дзержинского, проходя по улицам Дуси Ковальчук, Танковой, Ипподромской и другим. Из расписания уберут остановки на улицах Залесского, Кошурникова, Бориса Богаткова, а также на Октябрьском мосту и проспекте Карла Маркса.

Данная замена маршрута позволит ученикам школы №111, где запланирован капитальный ремонт, быстрее добираться до школ №18 и 178, расположенных в районе остановки «Радиоколледж». После завершения ремонта маршрут снова скорректируют.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в