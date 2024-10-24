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общество

Скандал с нападением на ребенка в Новосибирске остается нерешенным

Фото: Pexels.com

В Новосибирске продолжается скандал, связанный с нападением на семилетнего мальчика, произошедший летом этого года во дворе дома на улице Забалуева.

По словам родительницы пострадавшего, инцидент начался, когда подростки попытались отобрать у ребенка самокат и применили физическую силу.

На помощь мальчику пришел его отец, который в результате конфликта сбросил одного из подростков с самоката и начал его отчитывать. Прохожие, не разобравшись в ситуации, вмешались и избили отца, считая его агрессором.

Мать мальчика сообщила, что у сына была травма головы, он стал замкнутым и испытывает проблемы с памятью. Подростка, который напал на ребенка, не наказали из-за его несовершеннолетия; ему предложили пройти комиссию в ПДН. Дело о побоях отца также закрыто.

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Игорь Кириченко
Журналист

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