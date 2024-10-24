Студент из Шри-Ланки назвал топ-5 главных мест Томска

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group Томск продолжает проект «Зачет для иностранца». Героем нового ролика стал студент из Шри-Ланки.

Съемочная группа проекта встретилась с 10 студентами из разных стран и устроила им дружеский «зачет» на знание русской культуры и популярных в России выражений.

Ежегодно тысячи иностранцев поступают в вузы России, чтобы получить здесь высшее образование. В Томске, который называют студенческой столицей нашей страны, также немало иностранных студентов. Лидерами по количеству иностранных студентов, которые получают образование в Томске, в последние годы являются Казахстан, Узбекистан, Китай, Таждикистан. Но встретить в аудиториях томских вузов можно и студентов из дальнего зарубежья: Нигерии, Эквадора, Шри-Ланки.

Герой нашего нового ролика – Прабат — перебрался в Томск из солнечной и дождливой Шри-Ланки. Не удивительно, что в первую очередь парня удивила погода, ведь снег он увидел впервые в своей жизни.

Несмотря на то, что культура и обычаи России и Шри-Ланки разные, Прабату оказались близки и понятны многие ценности в нашей стране. Иностранный студент полюбил русский рок девяностых и нулевых, и даже сам начал сочинять и исполнять песни – Прабат участвует в музыкальных фестивалях и, возможно, скоро станет новой звездой.

Кроме Томска, Прабат успел побывать в других российских городах и популярных туристических местах: видел Смоленский кремль, полюбовался северным сиянием в Териберке Мурманской области.

В интервью студент из Шри-Ланки сравнил, где жить выгоднее и комфортнее: в Москве, на родине в Шри-Ланке или всё-таки в Томске. А также рассказал, что его удивило в Сибири, и какие места в Томске считает самыми популярными и красивыми.