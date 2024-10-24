Труп женщины найден под окнами многоэтажного дома в Новосибирске

В четверг, 24 октября, в Новосибирске поступила информация об обнаружении тела женщины под окнами многоэтажного дома.

По данным ГУ МВД по региону, в полицию поступило обращение о происшествии на улице Алтайская. Сотрудники немедленно выехали на место. Установлено, что погибшей женщине было 42 года.

Предварительно, инцидент произошел по адресу Алтайская, 12/1.

Ранее телеграм-канал «АСТ-54 Black» сообщил, что тело найдено под окнами Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Однако в СибГУТИ опровергли эту информацию. По словам руководителя медиа-центра университета Елены Сычевой, произошедшее не имеет отношения ни к общежитию университета, ни к его студентам.