Тяжелобольных детей в Новосибирске спасают больничные «ангелы»

Сегодня в новосибирских больницах находятся десятки тяжелобольных детей. Кому-то из них нужна высокотехнологичная помощь, но в службах паллиативной помощи уверены, что гораздо важнее психологическая поддержка. Зачем нужны «ангелы» в больнице, и кто ещё украшает жизнь маленьких пациентов в больницах – в материале Сиб.фм.

Больничные ангелы

В Новосибирске при крупных больницах часто создаются службы паллиативной поддержки. Иногда даже помощь меценатов и благотворителей не влияет на исход тяжелой болезни ребёнка. Скорректировать ситуацию помогают медсёстры, в таких медицинских учреждениях их ещё называют «ангелами».

«Главная задача специалистов паллиативного профиля – повышение качества жизни пациента вне зависимости от стадии болезни. Такие специалисты оказывают не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку людям с неизлечимым заболеванием и их семьям. Особое внимание уделяется подбору методов обезболивания», — рассказывают в Сибирском окружном медицинском центре.

Специалисты службы паллиативной помощи обладают уникальными навыками снятия стресса и болевых симптомов. Они приходят на помощь, когда медицина уже бессильна.

Волнение перед встречей

Одним из таких больничных «ангелов» является Маргарита Архипова, которая работает в благотворительном фонде «Защити жизнь». Девушка признаётся, что каждый раз волнуется перед встречей с новым ребёнком. Так, паллиативной медсестре предстоит в ближайшее время помогать 12-летнему Роме.

«Знаю, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь, что у меня хватит и опыта, и знаний. Но ничего не могу с собой поделать. Каждый раз, когда собираюсь к кому-то впервые, тревога такая, будто я на операцию еду, а не на работу», — смеется Рита сама над собой. Найти общий язык с ребенком — это действительно важно. Особенно, если он не говорит, не видит, не слышит и стандартные способы коммуникации ему недоступны», — рассказала Маргарита в интервью сотрудникам фонда «Защити жизнь».

Маргарите Архиповой – 29 лет. По образованию она медсестра и оператор военной связи. Она очень открытая, жизнерадостная и обаятельная. Ее легко можно представить сотрудницей, к примеру, флористического центра, или же мастером в салоне красоты.

Когда малознакомые люди узнают, где приходилось работать Рите – они долгое время пребывают в шоке. Восемь лет своей жизни медсестра была специалистом в судебно-медицинской экспертизе. Она присутствовала при патологоанатомических вскрытиях, производила необходимые замеры и исследования материалов, готовила заключения.

«Меня не пугает вид умерших людей, они не приходят ко мне во сне, — делится Маргарита. – Я больше побаиваюсь живых, честно говоря. Точно знаю, что никогда в жизни не смогла бы работать, к примеру, администратором в каком-нибудь ночном клубе, где много нетрезвых людей. А та работа мне нравилась. Но, по понятным причинам, работать приходилось в холодном помещении. Частые простуды и ослабленный иммунитет заставили сменить сферу».

Когда Маргарите предложили стать няней в благотворительном фонде «Защити жизнь», она обрадовалась и согласилась без раздумий. Девушка мечтает стать мамой и очень любит проводить время с детьми. «Пока у меня своих детей нет, я наслаждаюсь общением с чужими», — говорит Маргарита.

Чаще всего Рите доводится работать с детьми и подростками, у которых нет реабилитационного потенциала. Но если ребенка нельзя вылечить, это не означает, что ему нельзя помочь. Родители наших подопечных без опасений доверяют Рите своих детей. Ведь они знают, что она справится с любыми нештатными ситуациями, накормит, осуществит весь необходимый уход.

Няня знает, что нужно делать, если состояние ребенка стало ухудшаться, умеет оказывать экстренную помощь и обращаться с медицинским оборудованием. Для родных больных детей приход Риты – это спасение. Ведь они могут отправиться по делам, даже не сомневаясь в том, что их ребенок в надежных руках.

«Да, я медик. Да, головой я понимаю, что вылечить этих детей нельзя, — рассуждает Рита. — Но я смотрю на них и чувствую, что здесь есть надежда. Может это и наивно, но я верю, что чудеса случаются. Моя прошлая работа показала мне, как выглядит отсутствие всяких надежд. И я считаю, что пока человек жив, пока он дышит, шанс есть. Пусть и не на излечение, но хотя-бы на небольшое улучшение самочувствия».

В паллиативных службах благотворительных фондах всегда ждут нянь, которые смогут посвятить себя работе с тяжелобольными детьми. Для этого нужно не только медицинское образование, но и определённый психологический склад характера.

Горы из окна

Хотя волонтёры говорят, что порадовать тяжелобольных детей могут не только больничные клоуны или «ангелы», в качестве которых выступают медсёстры. Например, в Новосибирске ищут художников, которые могут подарить маленьким пациентам горы.

«Мы очень хотим, чтобы, выходя на балкон отделения, маленькие пациенты видели горы с заснеженными вершинами и цветущие луга. И для этого нужны волонтеры-художники, которые помогут разрисовать стены балкона», — делятся в благотворительном фонде «Защити жизнь».

На собранные деньги удалось закупить краски. Уже откликнулись три художницы, которые готовы подарить больным детям сказку.

«Мелкой кропотливой работы там довольно много, и мы боимся, что наши помощницы не успеют справиться с задачей до сильных холодов, — сетуют волонтёры. – Балкон для наших подопечных обладает особым значением. Сюда приходят, чтобы расслабиться, отвлечься от проблем, помечтать о будущем или же поплакать, когда нет больше никаких сил держать все эмоции внутри себя».

Волонтёры надеются, что планы по благоустройству балкона, деньги на который нашли благотворители, скоро сбудутся. Пространство станет «местом силы» и для детей, и для их родителей, и для докторов.

«Работы с покраской важно завершить в этом месяце. Балкон остеклен, внутри него довольно комфортная температура. Поэтому наши волонтеры не замерзнут», — просят представители благотворительного фонда.

Всех желающих подарить детям сказку и умеющих рисовать будут рады видеть в отделении паллиативной помощи.