В Новосибирск собираются вернуть вещи «принцессы Укока» после выставки в Республике Алтай

Выставка «Укок 1993 – находки и открытия» завершится 6 ноября в Национальном музее Республики Алтай.

На ней представлены артефакты из кургана 1 могильника Ак-Алаха 3, известные как «вещи принцессы Укока», входящие в коллекцию Новосибирского института археологии и этнографии СО РАН. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Вопрос о возвращении экспонатов в институт стал актуальным после заявления врио главы Республики Алтай Андрея Турчака о передаче уникальной коллекции предметов пазырыкской культуры в алтайский музей. Однако директор ИАЭТ СО РАН Андрей Кривошапкин подчеркнул, что официального запроса на передачу не поступало, и ученые против перемещения артефактов.

Пресс-служба института заверила, что все экспонаты выставки вернутся в Новосибирск. Тема возвращения предметов «Укокской принцессы» остается открытой.