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общество

В Новосибирске бульдозеры сносят нелегальную свалку-ларек у Гусинобродского полигона

Фото: unsplash.com

Содержимое свалки бульдозеры увозят на Гусинобродский полигон.

В Дзержинском районе Новосибирска началась ликвидация нелегальной свалки, на которой размещались ларьки для приема краденых люков, автомобильных шин, аккумуляторов и других деталей машин.

В ходе работ правоохранительные органы занимаются выявлением лиц, причастных к незаконному пункту приема цветных металлов.

Содержимое свалки бульдозерами отправляется на Гусинобродский полигон. Работы будут продолжаться, а после их завершения планируется выкопать канавы, чтобы предотвратить дальнейшее использование этой территории для незаконной деятельности.

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Игорь Кириченко
Журналист

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