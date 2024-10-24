В Новосибирске бульдозеры сносят нелегальную свалку-ларек у Гусинобродского полигона

Содержимое свалки бульдозеры увозят на Гусинобродский полигон.

В Дзержинском районе Новосибирска началась ликвидация нелегальной свалки, на которой размещались ларьки для приема краденых люков, автомобильных шин, аккумуляторов и других деталей машин.

В ходе работ правоохранительные органы занимаются выявлением лиц, причастных к незаконному пункту приема цветных металлов.

Содержимое свалки бульдозерами отправляется на Гусинобродский полигон. Работы будут продолжаться, а после их завершения планируется выкопать канавы, чтобы предотвратить дальнейшее использование этой территории для незаконной деятельности.