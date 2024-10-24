В Новосибирске инженеры создают быстрый поезд для шлифования рельсов

Самый быстрый поезд для шлифования рельсов создают в столице Сибири.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщают, что разработчики инжинирингового центра, который был открыт на базе СГУПС в рамках проекта «Передовых инженерных школ», создают уникальные путевые машины, которые способны шлифовать рельсы со скоростью до 30 км/с.

Известно, что все испытания сейчас проводятся на специально созданной рельсошлифовальной установке на полигоне вуза.

«Для устойчивого роста грузоперевозок необходима стабильная работа инфраструктуры, а ускорение процесса приведения железных дорог в нормативное состояние позволит повысить качество содержания путей», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, специалисты из Новосибирска создали экстракт для борьбы с тромбами