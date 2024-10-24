В Новосибирске могут ввести режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дома

На улице Лобова в Новосибирске обнаружена угроза обрушения дома № 44.

В связи с этим может быть введён режим повышенной готовности. Соответствующий проект опубликован на сайте администрации города.

«В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, причинения вреда жизни и здоровью граждан вследствие обрушения конструкций многоквартирного дома по ул. Лобова, 44 ... постановляю: ввести на территории города Новосибирска по ул. Лобова, 44 режим повышенной готовности», — говорится в документе.

Контроль за исполнением постановления будет осуществлять первый заместитель мэра Олег Клемешов.