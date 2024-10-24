В Новосибирске на хостел с маргиналами жалуются жители улицы Петухова

Жители улицы Петухова жалуются на мигрантов в хостеле.

В группе «Русская община (Новосибирск)» социальной сети ВКонтакте опубликовали видеозапись с обращением жителей улицы Петухова, которые рассказали, что в их доме №156 организовали незаконный хостел, куда съехались буйные и нечистоплотные алкоголики и наркоманы.

Известно, что все виновники проживают в квартире четвертого подъезда.

«Было такое дело, что ботинки в подъезде сушили. Я говорю: “Ребята, уберите ботинки, такая вонь по подъезду идёт. Вы что не можете у себя сушить?”. Сколько их там, я не знаю — 10-15-20 человек, а может и 7», — рассказала сибирячка.

Некоторые также поделились информацией о том, что у поселенцев данной квартиры забирают документы при заселении.

В организации «Русская община» уточнили, что собственница квартиры на контакт не идет.

Сейчас передано коллективное заявление в правоохранительные органы.

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